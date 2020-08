CORONAVIRUS / DUE NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE

Coronavirus, oggi in Abruzzo 2 nuovi positivi (tutti in provincia di Pescara), 0 nuovi decessi, 26 ricoverati (di cui 1 in t.i.), 228 in isolamento domiciliare, 2834 dimessi/guariti, 254 attualmente positivi, 140925 test complessivi.