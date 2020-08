LA FAMIGLIA ANTONINI RINGRAZIA LA CITTADINANZA ED INVITA A NON AFFOLLARE LA CHIESA PER I FUNERALI CAUSA COVID

La famiglia Antonini ringrazia con commozione la Cittadinanza tutta per il tributo che rivolge, ininterrottamente, da quando si è diffusa la notizia della scomparsa, a Vincenzo Antonini. Proprio lui, così ossequioso delle regole e soprattutto tanto affezionato ai propri Concittadini, il cui benessere ha sempre avuto come obiettivo principale, oltre che esprimere gratitudine, oggi raccomanderebbe prudenza. È per questo motivo che la famiglia Antonini, ringraziando ancora tutti per l’affetto e le dimostrazioni crescenti di partecipazione, chiede di limitare le presenze alle esequie fissate per domani. Non è il momento, purtroppo, per collettive manifestazioni di affetto e solidarietà. La famiglia e lo stesso Vincenzo sanno bene quanto affetto li circondi ma raccomandano di non esporsi a eventuali contagi Covid. Per ottenere ciò va evitato ogni assembramento. Una preghiera, un pensiero da casa, sarà lo stesso che la presenza.

Grazie, grazie a tutti.