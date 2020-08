ITALIA VIVA APPOGGIA ANDREA IANNI CANDIDATO SINDACO DI ISOLA DEL GRAN SASSO

Il coordinamento provinciale di Italia Viva, attraverso i coordinatori Vincenzo Di Marco e Maria Cristina Marroni, annuncia ufficialmente il suo appoggio al candidato sindaco Andrea Ianni, e alla lista “Insieme per Isola", in vista delle prossime elezioni amministrative di settembre. Una scelta di campo netta che porta chiarezza sulla collocazione del partito di Matteo Renzi a Isola del Gran Sasso, dopo le troppe voci infondate circolate negli ultimi tempi. La scelta di Ianni rappresenta, infatti, quella più coerente dal punto di vista politico e programmatico per un gruppo, quello di Italia Viva, che punta da sempre sul rinnovamento e sulla valorizzazione dei giovani e che ha trovato nella squadra nata attorno a Ianni la giusta apertura e la giusta predisposizione al confronto. Lo stesso candidato sindaco, fin dall’inizio, si è dimostrato disponibile al dialogo, puntando sui programmi e andando oltre le appartenenze politiche o partitiche degli interlocutori. Fattore, quest’ultimo, che ha influito positivamente sulla scelta fatta da Italia Viva. Inoltre, la lista “Insieme per Isola", rappresenta il vero e unico elemento di rottura rispetto all’amministrazione comunale uscente a trazione leghista e che ha visto alcuni elementi importanti passare in altre liste cosiddette “civiche”. Una scelta di campo, quindi, nel segno della discontinuità nei confronti di chi ha governato Isola negli ultimi cinque anni e fatta nella consapevolezza che l'ingegnere Andrea Ianni rappresenta la figura adeguata per guidare un paese alle prese con tante importanti sfide da affrontare nei prossimi anni, su tutte quella relativa alla ricostruzione post sisma. Sfide che Italia Viva è pronta a raccogliere, assieme alla squadra formata da Ianni, per rilanciare il borgo di Isola dopo cinque anni di gestione approssimativa e nei quali non sono state sfruttate pienamente tutte le potenzialità turistiche ed economiche che un territorio così ricco riesce ad offrire. Ovviamente, Italia Viva, oltre all’appoggio ufficiale alla candidatura di Ianni, esprimerà anche uno o più candidati/e alla carica di consigliere comunale che correranno nella lista “Insieme per Isola”. Persone di valore, vicine al territorio e pronte a impegnarsi per il bene di Isola del Gran Sasso.