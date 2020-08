SI SPEGNE UNA STORICA INSEGNA TERAMANA, MA... 120 ANNI DI TRADIZIONE NON ANDRANNO PERDUTI

Era il primo gennaio del 1988 quando Annalucia Di Bartolomeo inaugurava lo storico “Arte e Cornici”, un esercizio che – prima di lei – aveva già un avviamento di molti decenni, essendo stato fondato nel 1900 circa dal signor Conocchioli in Via Stazio con l’antica attività dei “madonnari”, la vendita di articoli religiosi e di cornici. Negli anni ’50 l’attività fu portata avanti da Tobia Giannandrè fino appunto al 1988, quando la signora Di Bartolomeo raccolse il testimone nella sede storica di Via Stazio. Poi, il terremoto del 2009 ha reso purtroppo inagibili i locali, costringendo “Arte e Cornici” a doversi trasferire in Via Pellecchia, dove è rimasto fino alla odierna meritata pensione della proprietaria che segna la chiusura definitiva di un pezzo della storia produttiva e laboriosa di Teramo. Ma, come nelle storie a lieto fine, questa che potrebbe essere la notizia di una storia che finisce è, in realtà, anche il racconto di una tradizione che si rinnova.

La sapienza sviluppata e maturata in 120 anni di storia, infatti tramandata di madre in figlio, da adesso in poi prosegue e rivive con il figlio di Annalucia, Toni Marcozzi (foto sotto), che ha appreso il mestiere e la professionalità di famiglia, per poi mettersi in proprio nel 2000 con l’attività “Soqquadro” nella sede di Via Luigi Einaudi alla Gammarana – già da molti anni apprezzata e riconosciuta oltre i confini di Teramo. Un’attività che, come pretende la logica delle tradizioni, continua crescendo, infatti Toni non si limita alle cornici artistiche e al materiale di supporto alle arti visive, ma ha esteso le proprie capacità alla lavorazione (non solo artistica) del plexiglass. Ed è con un ideale abbraccio a tutta la cittadinanza, per l’affetto dimostrato da sempre, tra un velo di malinconia per una storia che si conclude e un lampo d’emozione per la gioia di un talento artigianale che prosegue di madre in figlio, che Arte e Cornici ringrazia i tantissimi clienti che l’hanno scelta nel corso dei 33 anni di carriera, ai quali è sempre stata offerta la massima qualità, professionalità e cortesia.