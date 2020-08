NUOVO CASO DI CONTAGIO POSITIVO AL COVID A ROSETO, IL SINDACO: “ASL PREOCCUPATA DA QUESTO RIALZO DEL VIRUS”

Scrive il Sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo:

La ASL di Teramo, dopo tanto tempo , mi comunica purtroppo"" il riscontro di un contagio Covid in capo ad una residente nel Comune di Roseto ; in buone condizioni a domicilio , ma naturalmente già in quarantena unitamente al convivente.

L'indagine epidemiologica non avrebbe al momento evidenziato contatti stretti , ragion per cui non è stato disposto l'isolamento a carico di altri cittadini.

I sanitari sono preoccupati per la possibile risalita dei contagi a fine mese, allorquando potrebbero emergere le conseguenze delle imprudenze riscontrate nel periodo di ferragosto.

Ci auguriamo naturalmente che non si verifichi questa riemersione del virus ; ciascuno di noi è chiamato però a dare il proprio contributo, rispettando il distanziamento e l'obbligo di mascherina protettiva.