NOTARESCO DA GUINNESS: QUATTRO AUTOVELOX IN CINQUE CHILOMETRI

Notaresco da Guinness. Notaresco da record. Notaresco da primato. Quattro autovelox in meno di cinque chilometri. Li hanno appena sistemati, lungo la 150, con il chiaro scopo di fungere da deterrente, per evitare eccessi di velocità. Ammesso che siano veri. Nel senso che, questo tipo di colonnine, fin troppo spesso sono “vuote”, cioè hanno tutte le sembianze dei veri autovelox, ma non ospitano alcuna macchina fotografica. Perché gli autovelox completi, con tutta l’attrezzatura, costano molto e spesso i comuni non possono permetterseli. Così giocano sul dubbio degli automobilisti, che non sanno se siano “pieni” o “vuoti” e quindi rallentano. Ma se sono vuoti, alla fine non serviranno a nulla, perché la gente si abituerà e non li prenderà più in considerazione. Se sono pieni, invece, stupisce che li abbia potuti comprare un Comune che, si dice, paga i tfr a rate.