4 ANNI FA ALLE 3,36 IL TERREMOTO - ECCO TUTTA LA VERITA' SULLA RICOSTRUZIONE

24 agost0 2016, alle 3,36 la terra trema. Il Centro Italia subisce un nuovo durissimo attacco. Scompaio, in un attimo, interi paesi: Accumoli, Amatrice, Pescara del Tronto. Per trecento persone, è l'ultmo attimo ci vita. Devastazione ovunque. Danni incalcolabili. Quattro anni dopo, poco, pochissimo è stato fatto. La ricostruzione è una chimera. Il nuovo commissario Giovanni Legnini ha "fotografato" esattamente lo stato della rinascita di qusti territoei, in QUESTO RAPPORTO che è tutta la verità sulla ricostruzione.

Scarica il documento in allegato