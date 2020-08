ACQUA / GUASTO ALLA CONDOTTA, 18 COMUNI (COMPRESO TERAMO) A RISCHIO RUBINETTI "A SECCO"

Il Ruzzo comunica che nella giornata odierna 24 agosto 2020, a causa di un guasto alla condotta adduttrice DN 1000 sorgente Gran Sasso, si effettuerà una urgente ed indifferibile riparazione in località San Pietro nel comune di Isola del Gran Sasso.Pertanto, l’erogazione idrica subirà una interruzione dalle ore 9:00 fino al termine dei lavori.Il completo ripristino delle normali condizioni di distribuzione idrica avverrà nell’arco delle 12 ore successive, in particolare per i punti terminali della rete.

Comuni interessati: Isola del Gran Sasso, Tossicia, Colledara, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Teramo, Campli, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Ancarano, Torano Nuovo, Nereto, Controguerra, Corropoli, Colonnella, Canzano, Castellalto, Bellante, Sant'Omero