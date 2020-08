PINO DELLA DE BENEDICTIS SI PIEGA ALL’IMPROVVISO: CHIUSO VIALE CRISPI

Ieri sera, poco prima della 20:30, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in viale Crispi a Teramo, per la rimozione di di un pino marittimo. L'albero, piantato all'interno del giardino della Casa di Riposo "G. De Benedictis", si era pericolosamente inclinato verso la strada pubblica, poggiandosi sulla recinzione esterna della Casa di Riposo, con il rischio di cadere sulle auto in transito sul viale. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere il grosso albero, impiegando un'autoscala ed utilizzando una motosega per sezionarlo in varie parti che sono state poi sistemate nell'area destinato a parcheggio al lato della carreggiata. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabieri di Teramo, per regolare il transito delle auto. Durante le operazioni di intervento il traffico veicolare verso il capoluogo è stato deviato mente le auto in transito in direzione Giulianova sono state dirottare su via Firenze e quindi su Via Po.