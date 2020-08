LA LETTERA / TEST COVID PER I DOCENTI: «PERCHE' QUEL NUMERO DELLA ASL DI TERAMO E' SEMPRE OCCUPATO?»

Salve, volevo segnalare il disservizio ai limiti del paradossale che sta riguardando molti docenti teramani in relazione al test sierologico anti covid-19. In breve, i docenti su base volontaria, dal 24 agosto scorso e fino al 7 settembre, possono richiederlo chiamando il proprio medico di base. Molti medici si rifiutano di farlo e hanno rimandato i propri pazienti alla Asl, dando il numero del Servizio di Igiene e prevenzione provinciale. Il numero è 0861.420653 ed è attivo dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì. Solo che... è sempre occupato. Sempre. Cercando di aggirare l'ostacolo personalmente ho tentato di contattare anche l'ambulatorio teramano allo 0861.420569. Anche in questo caso stessi orari, stessa linea occupata. Non so, a me sembra una cosa piuttosto grave, considerando che i test vanno fatti entro il 7 settembre.

Lettera firmata*

* a beneficio degli immancabili "leoni da tastiera", certastampa ricorda che - per comune e consolidata prassi giornalistica, "lettera firmata" significa che chi ha scritto la lettera si è firmato (non è un anonimo e la testata ne conosce l' identità) ma preferisce che il suo nome non sia divulgato ne riportato nel documento.