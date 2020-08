CORONAVIRUS / OGGI IN ABRUZZO 14 NUOVI CASI

Coronavirus, oggi in Abruzzo 14 nuovi positivi (8 in provincia dell'Aquila, 4 Chieti, 2 Pescara - età compresa tra 21 e 87 anni), nessun nuovo decesso, 38 ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 357 in isolamento domiciliare, 2872 dimessi/guariti, 395 attualmente positivi, 154590 test complessivi