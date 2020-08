L'ENEL LASCIA SENZA LUCE IL CENTRO STORICO DI CIVITELLA... SENZA AVVISARE, ZUNICA: «E' ASSURDO, SIAMO PIENI E NON POTREMO LAVORARE... »

«E' assurdo: oggi non era prevista l'interruzione in centro storico... e invece hanno staccato». A parlare è Daniele Zunica, titolare dell'omonimo albergo di Civitella del Tronto, che ospita uno dei ristoranti più importanti d'Abruzzo, che oggi avrebbe dovuto gestire un tutto esaurito con prenotazioni già arrovate da tempo. E invece; «L'Enel ha avvisato, con cartelli anche attaccati con lo scotch sul travertino della porta storica, che l'erogazione dell'energia elettrica avrebbe avuto interruzioni - continua Zunica - ed è una cosa normale, ma nel calendario che hanno diffuso per la giornata di oggi non era previsto il Centro Storico... e noi abbiamo raccolto le prenotazioni e come noi altri colleghi, che adesso dovranno spiegare ai clienti e ai turisti che oggi non saremo in grado di lavorare, vista la mancanza di energia elettrica, anche col rischio,se dovesse essere prolungata, di dover gettare le materie prime che abbiamo comprato... credo che la risposta più giusta sia non pagare, per protesta, la bolletta di agosto... è assurdo un trattamento così»