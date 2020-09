LAVORO / IL COMUNE DI TERAMO ASSUME 20 PERSONE

Dieci più dieci. No, non è la scritta classica dei manifesti del varietà di un tempo, ma il futuro prossimo del Comune di Teramo, che sta per bandire concorso per l’assunzione di 10 dipendenti categoria C1 e di dieci categoria D1. I concorsi, che dovrebbero essere pubblicati ad ottobre, porteranno nuovo personale negli uffici di un ente che, tra quota 100 e pensionamenti, ha raggiunto una dimensione che non consente più una totale funzionalità degli uffici. I tagli imposti dal Governo negli anni e la costante politica di penalizzazione del pubblico impiego hanno provocato, alla fine, una situazione che in diversi uffici palesa evidenti difficoltà. Con i concorsi di ottobre e l’assunzione di 20 persone le cose potrebbero decisamente migliorare.