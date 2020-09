MORTA LA MADRE DI ENRICO PAPI, SARA' SEPPELLITA IN PROVINCIA DI TERAMO

È morta a 81 anni la madre di Enrico Papi, Luciana Riccioni, dopo aver perso nella notte la sua battaglia contro una malattia. La notizia è stata del tutto inaspettata, visto che proprio cinque giorni prima il conduttore televisivo aveva postato uno scatto insieme e una dolce dedica a mamma Luciana, in occasione del suo 81esimo compleanno. "L'amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA", aveva scritto Enrico Papi, nel suo ultimo post su Instagram, a dimostrazione dell'affetto che li legava. La mamma del popolare conduttiore televisivo era originaria della provincia di Teramo, di Fano Adriano per la precisione. Ed è proprio a Fano che tornerà, nel cimitero che accoglie tutta la sua famiglia. Dopo il rito finebre a Roma, infatti, domani la salma tornerà al paese d'origine dove, alle 15,30 sarà accolta davanti la chiesa prima della tumulazione nel cimitero comunale