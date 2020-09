TARTUFI, SABATO TORNA A CASTELLI IL TROFEO DELLA MONTAGNA

Si era temuto che quest’anno, per gli effetti della pandemia, saltasse l’ormai tradizionale appuntamento con uno degli eventi più attesi del calendario delle manifestazioni della montagna teramana, il “Trofeo della Montagna”, gara riservata a cani da tartufo su ring. Invece, la tradizione si rinnova e sabato 12 settembre si torna a gareggiare per l’artistico trofeo realizzato dall’istituto d’arte di Castelli. La manifestazione è promossa da esperti tartufai locali riuniti nell’associazione “Il Faggio” del sempre attivissimo Giovanni Schiappa, con il patrocinio del Consorzio Bim e dei Comuni di Castelli, Isola del Gran Sasso, Tossicia, Colledara e Castel Castagna. «Quest’anno avremo anche il piacere di ospitare, per una dimostrazione, il Nucleo cinofilo antiveleno dei Carabinieri Forestali - spiega Giovanni Schiappa - che metteranno l’accento su un tema importantisimo, anche alla luce dei continui atti vandalici e dei ripetuti attentati che vengono messi in atto ai danni dei nostri cani». Il vincitore di aggiudicherà il Trofeo realizzato dal prof. Valentino Gianpaoli insegnante di discipline plastiche al Liceo Artistico “F. Grue” di Castelli. Per i primi classificati di ogni categoria ci saranno in palio pregiate maioliche di Castelli. Verrà premiato anche il concorrente che presenterà alla Giuria il tubero di dimensioni e peso maggiori; sono previsti premi per tutti i partecipanti alla gara. Nella giornata di domenica i ristoranti di Castelli proporranno a pranzo nei loro menù piatti a base di specialità al tartufo.Sarà anche l’occasione per parlare del Parco Nazionale, dei vincoli e delle prospettive di sviluppo di un settore di grande importanza.