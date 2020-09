FONDAZIONE - LA PROVINCIA “DIMENTICA” LA TERNA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Hanno guardato e riguardato. Controllato decine di volte la mail e la pec. Hanno presidiato la cassetta della posta e atteso invano il passaggio magari tardivo di un postino. Senza fortuna. Della terna dell’amministrazione provinciale, per la scelta di un componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione, nessuna traccia. Eppure, che il termine sarebbe scaduto ieri lo sapevano perfettamente, tanto che hanno pubblicato per tempo il bando per le candidature spontanee, con scadenza il 2 settembre. Perché allora la terna non è arrivata? Quale riflessione ha occupato i pensieri del presidente Diego Di Bonaventura, al punto di non riuscire ad indicare quei tre nomi? I soliti maligni, che non mancano mai, già ironizzano sulle pressioni incrociate su un nome o su un altro. Oggi, probabilmente, conosceremo - in ritardo - anche i nomi della Provincia. E forse, leggendoli, troveremo una risposta al ritardo...