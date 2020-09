CORONAVIRUS / IMPENNATA DI CONTAGI: 37 IN UN GIORNO, 12 SONO TERAMANI

Coronavirus, oggi in Abruzzo 37 nuovi positivi (5 Aq, 11 Ch, 5 Pe, 12 Te, 4 da accertare residenza), 44 ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva), 535 in isolamento domiciliare, 2964 dimessi/guariti, 175854 test complessivi, 579 attualmente positivi. I casi positivi di oggi hanno età compresa tra 3 e 94 anni.