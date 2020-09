RUBATA LA PANDA DI LUCIANO D'ALFONSO, IL SENATORE LANCIA UN APPELLO SOCIAL

Rubata la Panda di Luciano D'Alfonso. A darne notizia con un appello social è stato lo stesso senatore: « Questa mattina, la mia panda nera, targata FR744DK, mi è stata “presa in carico” da chi l’ha giudicata meritevole di furto. Mi aiutate a recuperare segnalazioni di posizionamento, se la incontrate e se la potranno incontrare i vostri conoscenti? Se potete fatemi sapere, per aiutare il lavoro delle forze dell’ordine. Mi riferiscono i carabinieri che le prime 12 ore sono fondamentali per rastrellare informazioni di qualità.»