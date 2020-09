NASCE LA CONSULTA PER LA PARITÀ...E L’EX ASSESSORE LA TACCIA DI MALEDUCAZIONE

Eletta la nuova Consulta Comunale per la Parità e le pari opportunità del Comune. Consiglieri: Graziella Cordone Flavio Bartolini Mirella Marchese Vincenzo Cipolletti. Esterni: Laura Clementi Luca Boschi Alessandro Perfetti Loredana Di Giampaolo Alessandra Ferri. Componente di diritto l'assessora alle Pari Opportunità, Ilaria De Sanctis.

A margine delle nomine, la polemica dell’ex assessore Maria Cristina Marroni, che in un post titolato “pari opportunità senza signorilità” tuona: “PARI OPPORTUNITÀ SENZA SIGNORILITÀ

Come primo atto da Assessore alle Pari Opportunità, lo ero da soli tre mesi, nell'ottobre del 2018 portai in consiglio comunale l'istituzione della consulta delle pari opportunità, e volli fortemente che non ci fossero solo donne all'interno, per una vera, equa parità. Tempo dopo pubblicai il bando per i cittadini che avessero voluto concorrere a partecipare come membri esterni, perché grazie a ulteriori professionalità la consulta ne sarebbe uscita ancora più qualificata. Oggi, finalmente, questo organo è stato costituito e sono convinta che la Città ne uscirà arricchita. Dispiace che neppure un semplice grazie sia stato speso dall'Assessore in carica (né dal Sindaco), per ringraziare chi l'ha preceduta di tutto il lavoro svolto, che oggi trova solo conclusione, in un vano tentativo di damnatio memoriae. La parità di genere, il rispetto di una donna per l'altra vengono dai piccoli gesti, quelli sì segno di una signorilità, frutto della buona educazione. Dal canto mio, come sempre, sorrido”.