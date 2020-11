ARTRO' NO COVID / QUALE MASCHERINA SCEGLIERE?

Una maschera può proteggerci dal Coronavirus? E’ una domanda alla quale noi di Artò abbiamo deciso di dare una risposta affidandoci ad una eccellenza italiana, la BLS, un’azienda che ha fatto della produzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie la propria mission, fino a diventare una delle più importanti realtà mondiali del settore. E’ a loro che abbiamo posto la domanda, nello scegliere i prodotti da offrire alla nostra clientela. Una maschera può proteggerci dal Coronavirus?

«La nostra esperienza nella produzione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ci fa dare una risposta affermativa. Probabilmente anche nel caso della 2019-nCoV, e con alta probabilità nei Coronavirus meno aggressivi, più comuni nel nostro Paese - risponde la BLS - A partire dalla nostra esperienza, per la protezione da questi virus ci sentiamo di consigliare tre comportamenti virtuosi. Per la protezione preventiva, è consigliabile indossare maschere monouso con almeno il livello di protezione FFP2. Il facciale filtrante FFP2 è adatto per la protezione da particelle solide e/o liquide non volatili. A titolo esemplificativo, nella nostra produzione sono le maschere BLS 128B/128BW, BLS 728, BLS 828. Per ridurre la diffusione del virus, le persone infette devono indossare maschere monouso con livello di protezione FFP2 o FFP3 senza valvola di espirazione. E quando trattiamo con persone infette, raccomandiamo maschere monouso con livello di protezione FFP2 o FFP3, preferibilmente senza valvola di espirazione. Sempre a titolo esemplificativo, nella nostra produzione sono le maschere BLS 128B/128BW, BLS 728, BLS 828, BLS Zer030NV. Un ultimo consiglio, non certo per importanza, è che un dispositivo di protezione è inutile se non si adatta al viso e non viene indossato correttamente. Quindi, quando si indossa un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, bisogna sempre assicurarsi il suo adattamento sul viso per garantire una tenuta ottimale».

Tutti i prodotti BLS sono acquistabili da ARTRO’, ricordiamo che i prodotti BLS sono certificati come DPI secondo lo standard EN 149:2001+A1:2009 in classe FFP2 e FFP3 e corrispondono pienamente alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - Guida alla prevenzione e al controllo delle infezioni. I respiratori BLS sono marcati CE secondo il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 (Dispositivi di protezione individuale).