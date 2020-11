ARTRO' NO COVID / SCEGLI LA MASCHERINA GIUSTA /3

Una maschera può proteggerci dal Coronavirus? E’ una domanda alla quale noi di Artò abbiamo deciso di dare una risposta affidandoci ad una eccellenza italiana, la BLS, un’azienda che ha fatto della produzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie la propria mission, fino a diventare una delle più importanti realtà mondiali del settore. E’ a loro che abbiamo posto la domanda, nello scegliere i prodotti da offrire alla nostra clientela. Una maschera può proteggerci dal Coronavirus? Oggi vi presentiamo la BLS CLASSIC: facciali a coppa

FORMA A COPPA Si adatta facilmente a diversi tipi di viso garantendo una vestibilità eccellente, un ampio campo visivo e un'elevata compatibilità con occhiali da vista o dispositivi di protezione per gli occhi (DPI).

STRINGINASO Posizionato internamente tra due strati di tessuto in modo da ridurre al minimo le parti metalliche esposte.

DISPONIBILE CON ELASTICI REGOLABILI Permettono di avere una regolazione personalizzata. Le fibre tessili lasciano respirare la pelle e non sfregano i capelli.

DISPONIBILE CON CARBONE ATTIVO Uno strato di carbone attivo può essere aggiunto al respiratore per proteggere dagli odori fastidiosi causati da gas e vapori, sia organici che acidi, incluso l'ozono (ideale per le operazioni di saldatura), in concentrazioni inferiori al valore limite di soglia (TLV).

DISPONIBILE IN CONFEZIONE SINGOLA Permette di mantenere un elevato livello di igiene.

Tutti i prodotti BLS sono acquistabili da ARTRO’, ricordiamo che i prodotti BLS sono certificati come DPI secondo lo standard EN 149:2001+A1:2009 in classe FFP2 e FFP3 e corrispondono pienamente alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - Guida alla prevenzione e al controllo delle infezioni. I respiratori BLS sono marcati CE secondo il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 (Dispositivi di protezione individuale).