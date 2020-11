ZONA ROSSA IN ABRUZZO DA MERCOLEDI', MARSILIO PRONTO A FIRMARE L'ORDINANZA

Marsilio prenderà tempo, probabilmente firmerà domani e le nuove misure della zona rossa entreranno in vigore mercoledì. L'Abruzzo verso il lockdown: l'ordinanza dovrebbe prevedere, tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo stop ai centri commerciali a partire come detto da mercoledì. Le nuove misure sono state indicate dal Cts regionale che si è riunito per valutare la situazione alla luce degli alti dati degli ultimi giorni e della crescente pressione negli ospedali. Le nuove restrizioni andranno avanti fino al 3 dicembre. Il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, e gli assessori stanno incontrando le parti sociali, i sindacati, le categorie produttive e l'Anci per illustrare la situazione. Conclusa la fase di confronto, nel corso della giornata verrà predisposta l'ordinanza, che sarà condivisa con il Governo. Il Cts, si apprende, ha chiesto all'unanimità le nuove misure restrittive. Solo sul tema della scuola non c'è stata convergenza totale. la Zona ross potrebbe non riguardare tutta la regione