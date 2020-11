CASO ZIPPILLI / LA PRESIDE DICE LA SUA

referente Asl ha poi contattato nuovamente le famiglie interessate, in modo che avessimo precisa contezza di quanto stava avvenendo”.

La decisione di chiudere i plessi di Zippilli e Noè Lucidi è derivata più che da un numero di casi positivi particolarmente elevato, quanto piuttosto dal fatto che essi si spalmano su un numero di classi superiore a 1/3 delle totali, secondo criteri stabiliti dalla ASL . “La chiusura – continua la dirigente – serve dunque per dei tracciamenti più approfonditi e, a mio avviso, è quello che deve emergere da questa situazione. Pertanto la chiusura si dispone per tutelare bambini e famiglie”.

Relativamente, infine, alla quinta classe della Michelessi che condivide alcuni spazi con gli alunni della secondaria, la dirigente rigetta con decisione i dubbi circa la noncuranza dell’istituzione scolastica. “E’ bene rendere noto a chi non ne è al corrente – che nella classe in questione non c’è alcun caso di positività e che i bambini non hanno contatti con la popolazione scolastica della Zippilli. E’ giunta,comunque, nel primo pomeriggio indicazione che anche per questa classe è stato disposto un medesimo provvedimento cautelare di sospensione delle attività didattica fino a data che si presume essere quella del 28 novembre 2020.

Sul processo di digitalizzazione della scuola secondaria, continua la Valeri, malgrado i titoli sensazionalistici, si fa presente che l’iter è frutto di diverse delibere del Collegio Docenti, che con larghissima maggioranza, già a partire dalla data del 24 Luglio 2020 e reiterato, poi, nei collegi tecnici e unitari susseguitesi nel mese di settembre, ha ritenuto utili le misure per evitare eccessivi vettori di trasmissione. Sicuramente c’è qualche docente e genitore che non riesce ancora a cogliere le opportunità che tale scelta offre – tutte le novità trovano qualche resistenza- sebbene parallelamente si siano dotate tutte le classi dell’Istituto di LIM e schermi touch oltre che di tablet per evitare che questo penalizzasse l’attività didattica in presenza e consentisse agli alunni di poter incrementare le competenze digitali per lo studio, qualora ci fossimo ritrovati nella condizione della Didattica a distanza, così come ora sta accadendo.

Nulla avrebbe potuto il Dirigente Scolastico in modo unilaterale perché tale delibera è in capo agli organi collegiali tecnici e deve essere accompagnata da innovazione metodologica e competenza didattica. L’uso dei testi cartacei è indispensabile agli alunni soprattutto per il lavoro a casa come guida ed orientamento alle attività promosse in classe dove si è continuato l’uso di piattaforme digitali e che oggi risultano essere ancora un indispensabile strumento per la didattica a distanza.