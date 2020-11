BLITZ DELLA MUNICIPALE AL CIRCOLO TERAMANO, C'ERA CHI GIOCAVA A BILIARDO, IL GESTORE: "SIAMO IN REGOLA" MA RISCHIA LA MULTA

Erano in quattro gli agenti della Polizia Municipale che, questa sera alle 19, hanno ispezionato (sembra sulla base di una segnalazione anonima) il Circolo Teramano di via Nazario Sauro. All’interno, sono stati trovati numerosi soci, alcuni dei quali impegnati in partite di biliardo, con evidenti difficoltà nel rispetto del distanziamento, anche se tutti avevano la mascherina. Il gestore del Circolo, ha opposto ai Vigili la considerazione relativa al fatto che, a suo avviso, il circolo ha una fattispecie giuridica che gli consentirebbe di restare aperto, ma a detta del Comando dei Vigili, che domattina verificherà ulteriormente tutto l’incartamento, il circolo non può e non deve restare aperto. Se così fosse confermato, si passerebbe all’immediata multa e alla chiusura del locale, che comunque da domani sarebbe ricaduto, come gli altri locali, nelle prescrizioni della zona rossa.