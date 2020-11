NATASCIA INNAMORATI ELETTA SEGRETARIO GENERALE DEI METALMECCANICI DELLA CGIL

Con 30 voti favorevoli ed 1 contrario, l’Assemblea Generale della FIOM di Teramo ha eletto nella serata di ieri Natascia Innamorati nuova Segreteria Generale dei metalmeccanici della CGIL teramana.

Subentra a Mirco D’Ignazio che nei giorni scorsi è stato nominato Coordinatore Regionale del Patronato INCA CGIL Abruzzo e Molise.

Teramana, 35 anni, si tratta della prima donna in questo ruolo in provincia di Teramo, nel solco della scelta della FIOM nazionale, alla cui guida vi è Francesca Re David, di valorizzazione delle capacità dei quadri dirigenti e dell’uguaglianza di genere.

Innamorati, dopo anni di militanza sindacale da delegata nell’azienda di cui era dipendente, da marzo 2019 segue per la Camera del Lavoro di Teramo il NIDIL e la FILCAMS, le categorie dei lavoratori precari, del commercio e dei servizi.

Da febbraio 2020 è anche componente la segreteria confederale della CGIL di Teramo, con le deleghe alle politiche di genere e pari opportunità, alla comunicazione ed alle politiche sull’innovazione.

All’Assemblea, che si è tenuta in videoconferenza alla presenza di Luca Trevisan, segretario della FIOM nazionale, sono intervenuti anche Giuseppe Picconi della FIOM nazionale, Carmine Ranieri Segretario Generale della CGIL Abruzzo-Molise, Alfredo Fegatellli Segretario Generale della FIOM Abruzzo-Molise e Giovanni Timoteo Segretario Generale della CGIL di Teramo, oltre al segretario uscente Mirco D’Ignazio, è stata sottolineata l’importanza di una scelta volta alla prosecuzione del lavoro politico sindacale portato avanti negli ultimi anni dalla FIOM teramana.

Diverse le vertenze già aperte che la nuova segretaria sarà chiamata a gestire, dalla Betafence all’Atr, dalla VECO alla Selta, così come importante sarà l’attività nelle crisi che rischiano di aprirsi al termine della cassa integrazione Covid.

A Natascia Innamorati sono giunti gli auguri di buon lavoro dell’intero gruppo dirigente e delle delegate e dei delegati, così come unanime è stato il ringraziamento per D’Ignazio la cui guida delle tute blu teramane degli ultimi anni ha consentito di vivere le più importanti battaglie sindacali in provincia