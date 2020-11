A TEMPO DI RECORD IL COMUNE INSERISCE UNA NUOVA CORSA ALLA LINEA 3

All'orario del trasporto pubblico, già segnalato nel comunicato di poco fa, si aggiunge una corsa in più sulla linea 3 con partenza piazza Garibaldi ore 13,10. Come già fatto tutte le volte che sono stati modificati gli orari del trasporto urbano nei mesi scorsi a seguito delle disposizioni normative intervenute, si invita chi ha segnalazioni da fare a comunicarlo alla mia mail istituzionale