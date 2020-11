CORONAVIRUS / 560 NUOVI CONTAGI E 12 MORTI

Coronavirus, domenica 22 novembre. Oggi in Abruzzo 560 nuovi positivi (di età compresa tra 8 mesi e 98 anni, 222 Aq, 137 Ch, 105 Pe, 89 Te, 7 fuori regione) su 4578 tamponi, 12 deceduti, 6731 guariti (+14), 16131 attualmente positivi (+534), 736 ricoverati (di cui 72 in terapia intensiva), 15395 in isolamento domiciliare. (f.f.)