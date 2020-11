SCUOLABUS / L’ASSESSORE SPIEGA “CONTAGIATI SOSTITUITI, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”

Leggo con non poco stupore le notizie distorte riferite da qualche soggetto poco informato sui fatti, in merito ad una presunta situazione emergenziale che si starebbe verificando nella gestione del servizio scuolabus.

Fa sorridere l’ipotesi di una mancata interlocuzione tra i vertici politici e i referenti della ditta gestrice del servizio, non fosse altro che per le ripetute comunicazioni intercorse con ogni mezzo nei giorni scorsi, fino alle ultime chiamate di quest’oggi a pranzo e le verifiche intercorse poi nel pomeriggio.

Tornando, poi, alla realtà dei fatti è del tutto evidente come ad oggi non esista settore che possa definirsi immune dal contatto/confronto con il virus e con le problematiche che questo determina. Lo stesso vale per il mondo del trasporto scolastico!

Ma, anche qui, la ditta (di concerto con il Comune) è intervenuta tempestivamente, applicando tutti i relativi protocolli di sicurezza e provvedendo alla sostituzione del personale coinvolto: mai nessuno si è sognato di mettere in discussione o a repentaglio il diritto alla salute di operatori e utenti, ossia studenti e studentesse con relative famiglie. E così continuerà ad essere anche in futuro.

Del resto,finora, a quest’ora, non risulta nessuna comunicazione formale da parte del soggetto gestore che evidenzi criticità tali da portare all’interruzione del servizio.

Nel ringraziare tutti gli operatori per la professionalità dimostratae per l’attività che con sacrificio stanno portando avanti, ho ritenuto doveroso intervenire tempestivamente per tranquillizzare le famiglie ed evitare il diffondersi di una informazione non vere che certamente non giova a nessuno di noi.

Andrea Core