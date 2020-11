«COI CENONI DI NATALE... SI RISCHIA LA STRAGE» ALLARME DEL VICEMINISTRO DELLA SANITA'

"Sarà un Natale di emergenza, non c’è ombra di dubbio. E’ inutile che ci giriamo in torno: tra regali, baci e abbracci in situazioni con anziani di 80-85 anni basta un solo positivo e si rischia una strage". Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, esclude categoricamente un Natale tradizionale in tempi di covid."Non riesco a pensare al cenone di Natale o al veglione di Capodanno. Capisco il desiderio di tornare alla normalità, ma è qualcosa che può essere anche letale. Cerchiamo di essere concreti: il virus circolerà ancora il 25 dicembre, cerchiamo di non vanificare gli sforzi", dice