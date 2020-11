IN ABRUZZO A MESSA SI', MA CON L'AUTOCERTIFICAZIONE

I fedeli dell’Abruzzo potranno partecipare alle messe con autocertificazione alla mano. lo precisa la Conferenza episcopale abruzzese-molisana, che ricorda , in particolare, che " le celebrazioni in presenza continuano regolarmente osservando tutte le disposizioni e precauzioni indicate e già messe in atto. I fedeli per partecipare alle celebrazioni o per recarsi nei luoghi di culto dovranno essere muniti di autocertificazione".