RUBA UN COMPUTER E MEDICINE IN OSPEDALE, SCOPERTA E DENUNCIATA

Pressante l’attività di contrasto da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo, che anche in questo delicato periodo contrassegnato dalla diffusione pandemica del virus “COVID19”, continuano a svolgere con il consueto impegno un’incisiva azione, preventiva e repressiva al fine di contrastare l’illegalità in genere . Nella mattinata odierna, nel corso di attività di pattugliamento, i militari, intervenivano per un furto , commesso da ignoti, presso l’ospedale di Teramo. Quel personale sanitario, infatti, si era avveduto che poco prima all’interno di un reparto , nello studio del medico , era stato asportato un computer portatile compreso di tutti gli accessori, pertanto avevano richiesto tramite il numero di emergenza 112 l’intervento di una pattuglia di carabinieri . I militari giunti sul posto dopo una breve indagine rinvenivano all’interno di un borsone di una degente del reparto ospedaliero, tale L.F. di anni 55 di Teramo, sia il computer portatile che numerosi medicinali che pure questi , risultavano di proprietà dell’ospedale ,ma di cui nessuno si era reso conto del loro furto . In breve la donna ammetteva le proprie responsabilità e per tale motivo veniva denunciata in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Teramo. Il computer e i medicinali venivano restituiti al personale dell’ospedale