CORONAVIRUS / 532 POSITIVI, LA METÀ TERAMANI. 11 MORTI

Coronavirus, sabato 28 novembre. Oggi in Abruzzo 532 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 99 anni, 120 Aq, 50 Ch, 91 Pe, 241 Te, 30 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza) su 4410 tamponi, 11 deceduti, 8415 guariti (+318), 17762 attualmente positivi (+201), 757 ricoverati (di cui 77 in terapia intensiva), 17005 in isolamento domiciliare. (f.f.)