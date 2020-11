CORONAVIRUS / ANCORA 413 CONTAGI, È TERAMO LA PIÙ COLPITA 7 MORTI

Coronavirus, domenica 29 novembre. Oggi in Abruzzo 413 nuovi positivi (di età compresa tra 2 mesi e 98 anni, 99 Aq, 74 Ch, 104 Pe, 131 Te, 5 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza) su 4145 tamponi, 7 deceduti, 8543 guariti (+128), 18040 attualmente positivi (+278), 734 ricoverati (di cui 75 in terapia intensiva), 17306 in isolamento domiciliare. (f.f.)