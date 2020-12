MUORE PER COVID FRANCESCO DI GIOSIA, FRATELLO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL

Nell'oscuro scorrere del destino, a volte la cronaca veste i panni della tragedia. Così, il virus assurdo contro il quale il Mondo combatte, colpisce a Teramo l'uomo che più di tutti lo sta combattendo. Si è spento nella notte nell'ospedale Covid di Teramo Francesco Di Giosia, fratello del direttore generale della Asl, Maurizio. Le cure prestate dai medici del Mazzini non sono riuscite ad evitare il tagico epilogo di una malattia che continua a mietere vittime, benché Francesco Di Gioisa non avesse altre patologie. Era pensionato, molto conosciuto a Montorio, per oltre 40 anni aveva lavorato per la Di Carlantonio, sposato con Maria Di Matteo aveva 68 anni, padre di due figlio Luigi e Pina moglie del titolare del ristorante Mascherone.