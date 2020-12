NON PAGA LA BOLLETTA DA DUE ANNI,,, E SI AUTODENUNCIA

Non paga le bollette da due anni e la Ruzzo Reti Spa non se ne accorge. Ricordo che fino a pochi anni fa per un allaccio bisognava andare a Teramo con un assegno oppure spedirlo per posta a proprio rischio. Ritardi telematici che nemmeno la pandemia sembra aver risolto. In questa circostanza l’azienda prima ha causato un disservizio e poi, tramite call center, ha invitato l’utente a recarsi a Teramo sobbarcandosi 50 km con la beffa di dover pagare pure gli interessi! A distanza di un mese il cittadino sta ancora aspettando una risposta al reclamo presentato via PEC. Quando parliamo di anacronismi non ci riferiamo all’assenza di una App, che sarebbe opportuna, ma della semplice gestione amministrativa. Al riguardo la Ruzzo Reti Spa non si è accorta che qualcuno non stesse pagando le bollette da due anni! Ad avvertire la società anche se distratto dalla quotidianità è stato lo stesso utente. Il fatto è avvenuto sulla costa lontano dal cratere o indigenze. Cosa è accaduto? Sembra che due anni fa l’ufficio che si occupa del mandato SEPA non ha effettuato la variazione delle coordinate bancarie. Non è stata inviata una diffida di messa in mora come previsto dalla normativa quando non si paga da un mese. Una falla che,potrebbe favorire qualche furbo vista la recente riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni proprio sulle bollette dell’acqua

Carlo Clementoni - Segretario FCCN - Coordinamento Nazionale Fusione Comuni