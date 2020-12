Bonus casino: tutto quello che dovete sapere prima di giocare

Gli appassionati e i giocatori più esperti sanno sicuramente districarsi tra le numerose proposte dei casinò online, ma quali sono le cose da tenere a mente se siete alle prime armi e dovete valutare la variegata offerta per giocare al casino online con bonus?

Prima di tutto cerchiamo di capire cos’è un bonus: sono abitualmente delle promozioni effettuate dai siti di gioco online per incentivare i giocatori a scegliere di giocare.

Si tratta di bonus monetari, somme di denaro quindi che gli utenti possono utilizzare per fare le loro puntate, in abbinamento con i loro depositi o anche senza.

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, è bene infatti fare attenzione alle diverse tipologie di bonus che ci vengono proposte, alle condizioni che il sito pone per concederci questi extra e, soprattutto, che sia un sito legalmente censito.

La prima cosa da valutare è la tipologia di premio, ce ne sono infatti versioni infinite, dal bonus su una determinata cifra versata a quelli senza deposito, fino a quelli sottoposti a un minimo di giocate.

La scelta del bonus è sempre soggettiva, dovete quindi valutare in primis il vostro grado di esperienza e dimestichezza con l’ambiente, la conoscenza della piattaforma e se state cercando una somma da giocare immediatamente oppure da usare con calma in giocate successive. Insomma, molto varia a seconda del vostro grado di conoscenza, tuttavia ci sono alcuni parametri da tenere sempre in considerazione: l'importo massimo, la percentuale, i requisiti e la modalità di accredito.

Quando parliamo di importo ci riferiamo alla somma massima erogabile come bonus, nel caso di benefit legati alla somma che depositate. Non fatevi trarre in inganno dalla percentuale promessa ma verificate sempre il tetto massimo che potete raggiungere. Anche se la percentuale è del 10% sulla somma depositata infatti, non potrete ottenere più di 500 €, se questa è la soglia fissata.

Un altro punto da valutare con attenzione sono i requisiti, che ci fanno distinguere i bonus tra real e fun: i vincoli a cui sono sottoposti infatti cambiano le carte in tavola, orientando la nostra scelta. In molti casi riguardano infatti il numero di giocate da effettuare prima di poter riscuotere il bonus, il cosiddetto playthrough, indipendentemente da vincite o perdite.

L’offerta migliore è sicuramente quella del real bonus se siete agli inizi, perché di norma richiede soltanto una scommessa uguale a quella che vi viene poi regalata, mentre i fun bonus devono essere giocati più volte, sotto determinate condizioni, per poter essere effettivamente reali e spendibili: sono abitualmente legati a promozioni senza deposito, e per questo più faticosi da raggiungere.

Per quanto riguarda gli accrediti invece possiamo distinguere tra due modalità principali, quello immediato, che si va a sommare direttamente al nostro deposito, contribuendo a creare il nostro gruzzolo ed è sottoposto ai vincoli di cui abbiamo parlato solo nel caso in cui si voglia prelevare la vincita.

Dall’altro lato troviamo invece il bonus progressivo, che ci impone alcune limitazioni prima di essere accreditato alla nostra posto in gioco: basta soddisfarli per vederlo sommarsi e poter giocare in tutta serenità.

Il requisito più importante? La sicurezza, ricordate sempre di verificare la presenza del logo AAMS all’interno delle piattaforme su cui giocate, che garantisce la solidità e la serietà del casinò che avete davanti.