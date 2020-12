ALOISI CHIEDE AL SINDACO DUE POSTAMAT A ROSETO

Il consigliere comunale di Roseto Simone Aloisi, intende chiedere con forza al sindaco Sabatino Di Girolamo di attivarsi con l’Anci affinchè poste italiane possa dotare le frazioni di Montepagano e Cologna Paese di due sportelli Atm per il prelievo di contante.

In sintesi, dice Aloisi, i postamat sono apparecchiature per il prelievo in modalità self di denaro contante che viene addebitato direttamente sul rapporto bancario.

Inoltre permette anche la fruizione di altri servizi previo riconoscimento del cliente.

Dal momento che nelle scorse settimane Poste italiane, in relazione a un piano concordato con l’Anci, si era resa disponibile a dare questo servizio nei piccoli centri, chiedo al sindaco di attivarsi con il collega Gianguido D’Alberto che in qualità di presidente Anci potrà certamente avere autorevolezza per sostenere questa richiesta.

In questo momento di crisi, in cui la nostra città sta combattendo per evitare lo scippo di uno sportello bancario come la filiale Tercas di Campo a Mare, abbiamo il dovere di implementare i servizi sulle frazione per incoraggiare e supportare anche i piccoli commercianti che resistono in questi borghi.

Si tratta di una richiesta legittima da parte delle due frazioni di cui intendo farmi portavoce e speso che il sindaco dia seguito a questa richiesta a stretto giro.