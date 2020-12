NEGOZI, CONTE “APERTI IN TUTTA ITALIA”... MA NON IN ABRUZZO

Conte in conferenza stampa ha illustrato il nuovo Dpcm. "In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni" del Natale e Capodanno. "La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani.

Il passaggio sui negozi che riaprono in tutta Italia aveva fatto sperare che “in tutta Italia” intendesse anche l’Abruzzo.

Invece l’Ansa precisa: “I negozi saranno aperti fino alle 21 dal 4 dicembre al 6 gennaio in tutte le regioni escluse quelle inserite nella zona rossa.

Niente dunque, dobbiamo aspettare.