CORONAVIRUS / CALANO I CONTAGI MA NON I MORTI, TERAMO ANCORA LA PIÙ COLPITA

Coronavirus, sabato 5 dicembre. Oggi in Abruzzo 376 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 99 anni, 100 Aq, 70 Ch, 64 Pe, 147 Te - dal totale vanno sottratti 5 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento) su 5161 tamponi, 14 deceduti (di cui 9 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, 11764 guariti (+907), 17247 attualmente positivi (-545), 748 ricoverati (di cui 73 in terapia intensiva), 16499 in isolamento domiciliare. (f.f.)