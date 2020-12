SCREENING COVID IN FARMACIA / FEDERFARMA: “SOMO COMPRESI ANCHE DOCENTI, AMMINISTRATIVI E IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA”

"In relazione alla comunicazione inviata all’attenzione dell’Assessore alla Salute dr.ssa Nicoletta Verì, non avendo avuto alla data attuale risposta in merito, se non verbale, si invitano i colleghi a voler includere nel progetto regionale di screening con test sierologici per la prevenzione del Covid-19, ANCHE TUTTO IL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO ED ATA DEI NOSTRI ISTITUTI SCOLASTICI.Giova ricordare che la popolazione scolastica inerente gli studenti ammonta a circa 400.000 alunni, mentre il restante personale degli istituti scolastici ammonta a 35.000 persone.Chiaramente anche per gli stessi dovrà essere effettuata la registrazione sulla piattaforma GOPENCare." È questo il testo della nota diffusa da Federfarma Abruzzo