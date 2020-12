GIULANTE: «PIU' SOLDI ALLA SANITA' TERAMANA...VIA LA SPESA STORICA»

«Sono autorizzato a dire pubblicamente che i criteri di distribuzione delle somme da ripartire tra le diverse AA.SS.LL. Abruzzesi per il 2020/2022 non seguiranno, come per il passato, il parametro della spesa storica che tanto aveva penalizzato la provincia di Teramo. L’Assessore Verì ha condiviso l’urgenza di un riequilibrio nella gestione dei fondi che neutralizzi il gap subito dalla provincia di Teramo negli anni passati- lo annuncia Gianfranco Giuliante Aver eliminato, e si spera per sempre, l’utilizzo della spesa storica come base per la ripartizione dei fondi è già una prima importante vittoria per la comunità teramana, ma nel contempo riteniamo che le istituzioni teramane nella loro intierezza debbano vigilare per ottenere il più cospicuo degli aumenti rispetto al passato soprattutto in questa difficile fase per la sanità abruzzese, ma teramana in particolare, che sconta molti anni di marginalizzazione».