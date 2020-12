TORRICELLA, IL SINDACO: «ALTRI DUE CONCITTADINI MORTI PER IL COVID... E ABBIAMO 27 POSITIVI»

Cari concittadini devo comunicarvi che nella giornata di oggi purtroppo, altri due concittadini anziani sono deceduti per COVID -19.

I positivi sempre alla data odierna al netto dei guariti ne sono 27, molti, provengono da nuovi focolai, cio’ dimostra che la situazione nel nostro Comune è ancora particolarmente delicata.

Anche nell’ambito scolastico abbiamo dei positivi, tant’è che è stata appena emessa ordinanza Sindacale per la chiusura del nido di Piano Grande, della scuola dell’Infanzia e della classe V*A della scuola primaria.

Carissimi, credo che questa emergenza sia la più pericolosa e la più difficile da superare dal dopoguerra ad oggi, è necessario quindi un ulteriore sforzo da parte di tutti noi nell’adottare comportamenti adeguati, come:

-evitare assembramenti; -distanziamento sociale; -utilizzo di mascherina; lavaggio frequente delle mani.