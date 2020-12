QUESTA SERA A FILE (R+ CANALE 116) "TRAGUARDI", PUNTATA DEDICATA AL TERAMANO NATO PER CORRERE...

Questa sera torna FILE, l’approfondimento del martedì sera di R+, un viaggio settimanale tra Fatti Inchieste Luoghi ed Eventi. La puntata di questa sera è “Traguardi”, la storia di un teramano nato per correre, che arrivò a guardare negli occhi Enzo Ferrari e… ad insegnargli qualcosa. Quella che racconta Antonio D’Amore è la storia della passione di Berardo Taraschi, raccontata dal figlio Tazio, tra commozione e momenti epici della vita della Teramo che fu e dell’automobilismo eroico. FILE andrà in onda questa sera alle 21 sul canale 116 HD e in diretta streaming sul sito www.rpiunews.it e sulla pagina Facebook