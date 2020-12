DOMANI LE SCUOLE A TERAMO RESTERANNO CHIUSE, NIENTE LEZIONI PER SECONDA E TERZA MEDIA

Sentite le istituzioni scolastiche e a seguito della valutazione dello stato dell'epidemia, il sindaco e l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, hanno deciso per le classi seconda e terza media, di tenere ancora sospese le attività didattiche in presenza e quindi di rimanere in Dad, fino a nuova disposizione o chiarimento in merito alla situazione epidemiologica e di classificazione dell’Abruzzo.