FORNO A FUOCO IN UNA VILLETTA, FAMIGLIA IN PERICOLO

Stasera, alle 19:30 circa, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo ha effettuato un intervento in località Sodere del comune di Canzano, per un incendio avvenuto in una taverna collegata ad un garage di un'abitazione bifamiliare. Sul posto sono state inviati otto unità con tre mezzi antincendio a cui si è aggiunto il furgone per l'approvvigionamento di bombole di aria compressa per gli autorespiratori. Con tutta probabilità l'incendio è stato innescato da un forno a legna cilindrico per la cottura di alimenti che in quel momento era in funzione nel locale al piano seminterrato. A seguito dell'incendio, nel locale di circa duecento metri quadrati, in cui erano depositate anche suppellettili ed attrezzature varie, si sono sviluppati un denso fumo ed alte temperature, che hanno reso particolarmente complesso l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme, che hanno interessato tutto il materiale combustibile presente nel locale, hanno danneggiato gravemente il solaio sovrastante e l'impianto elettrico. A causa dei danni riportati dal solaio, l'intero piano seminterrato e una camera dell'appartamento sovrastante sono stati resi temporaneamente non praticabile.