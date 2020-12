LISTA OLTRE: "TERAMO, D'ALBERTO CHIUDE LE SCUOLE... MA LA CITTA' E' NEL CAOS"

“Assembramenti in piazza e scuole chiuse. D’Alberto si contraddice e getta la città nel caos”. È quanto dichiara la Lista Civica OLTRE.

“Come correttamente segnalato dal Consigliere Luca Corona, in piena seconda ondata della pandemia, con gli ospedali sotto pressione e il numero delle vittime che scandisce queste giornate, il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, non trova di meglio da fare che accendere le luminarie natalizie senza minimamente preoccuparsi degli assembramenti e della folla che ha invaso ieri sera il centro Città. Nel frattempo, d’intesa con l’Assessore Core, chiude le scuole proprio a causa di quel virus che rischia, invece, di proliferare a seguito degli assembramenti a cui abbiamo assistito. La superficialità e le contraddizioni del Sindaco D’Alberto sono allarmanti tanto quanto le scene viste lungo Corso San Giorgio e Piazza Martiri. Più che un simbolo di speranza, accendere senza alcuna precauzione le luminarie è stato uno schiaffo a chi, tutti i giorni, è in prima linea contro il Covid-19”.