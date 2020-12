MORTO ORLANDO, DOPO SESSANT'ANNI DI AMORE LA STORIA DEL SUO MATROMIO COMMOSSE L'ITALIA

“La notizia della scomparsa del nostro concittadino Orlando Dello Russo mi ha colto di sorpresa e lasciato un profondo dolore. La sua vita è stata contrassegnata dalle battaglie per la conquista dei diritti per la comunità Lgbt e ricordo ancora oggi l’emozione che ho provato quando, il 25 settembre del 2016, ho celebrato la loro unione civile a Villa Filiani di Pineto, la prima nel nostro comune. Questa coppia, infatti, dopo più di mezzo secolo di convivenza, è stata tra le prime in Italia a beneficiare della legge “Cirinnà”, per questo ci fu un grande interesse da parte di numerose testate giornalistiche nazionali e spesso Orlando e il suo compagno Bruno sono stati ospiti in note trasmissioni televisive. Orlando, che si è spento a quanto ho appreso per una ischemia celebrale, viveva a Pineto in una villetta con un giardino curatissimo. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti e nel lutto una intera comunità, ma le sue battaglie contro l’omofobia resteranno insegnamenti importanti per quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. A Bruno va il mio personale abbraccio e la vicinanza di tutta l’Amministrazione Comunale di Pineto”. Con queste parole il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, esprime il suo cordoglio e quello dell’Amministrazione Comunale tutta per la scomparsa del pinetese Orlando Dello Russo, noto anche a livello nazionale per essere stato tra i primi in Italia a unirsi civilmente dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà.