MONTORIO, 60 MILA EURO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'

Via libera dalla Giunta comunale di Montorio al finanziamento della misura “buoni spesa alimentari e generi di prima necessità” da erogare alle famiglie in situazione di difficoltà economica, aggravata dall’emergenza sanitaria. I buoni avranno un valore compreso tra i 150 e i 300 euro per i nuclei familiari più numerosi. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso sul sito del Comune, con i requisiti per l’accesso.

Le attività commerciali di generi alimentari e beni di prima necessità presenti sul territorio comunale possono aderire, iscrivendosi, all’elenco degli esercizi commerciali a cui le famiglie si rivolgeranno per utilizzare i buoni spesa consegnati dal Comune.

“Un piccolo gesto – commenta il Sindaco Fabio Altitonante – per essere vicini ai nostri cittadini, soprattutto quelli più fragili, che il Comune di Montorio nei prossimi anni tornerà a mettere al centro”.

Dopo la pubblicazione dell’elenco dei commissari ad acta per la ricostruzione, la Giunta ha approvato una nuova delibera con cui, spiega il Sindaco “andiamo a definire come e quando, entro il 15 marzo 2021 dovranno arrivare le richieste e soprattutto i progetti”.

È stato approvato anche il piano operativo per il superamento delle emergenze in caso di neve. “Ora Montorio è pronta ad affrontare le criticità del maltempo con l’inizio del periodo invernale”.