SONDAGGIO SUL TEATRO ROMANO, IL PROGETTO NON SI FERMA, ANZI

Il sostanziale ritorno dell’Abruzzo in zona arancione (nonostante le recenti diatribe nei rapporti fra Stato e Regione) determina qualche speranza che in un futuro prossimo tornino ad essere possibili adunanze in presenza e conseguentemente possa riprendere a Teramo il percorso di costruzione del progetto di Sondaggio Deliberativo (SD) sulla riqualificazione urbana dell’ambito annesso all’area archeologica del Teatro romano, ideato e presentato dall’Associazione Demos oltre un anno fa.

Come già recentemente annunciato in un comunicato stampa, infatti, il percorso di costruzione del SD è sospeso poiché realizzabile solo in presenza, ma varie altre azioni preparatorie e preliminari sono possibili da subito.

In particolare, il Comitato dei Garanti (composto da esperti, tecnici, rappresentanti dell’Università di Teramo, dell’Associazione Demos e di alcuni Comitati di Quartiere), nella riunione dell’11 dicembre 2020, dopo aver ribadito l’importanza strategica della riqualificazione dell’area in argomento, ma soprattutto che i cittadini possano esprimersi mediante il SD in maniera originale e partecipativa sulla base di uno studio compiuto dal Tavolo tecnico che compone lo stesso Comitato, ha assunto due importantissime decisioni:

Ampliamento e potenziamento del Tavolo tecnico affinché si arrivi al più presto alla elaborazione di una o più idee progettuali da pubblicizzare e portare ai tavoli deliberativi del SD appena saranno di nuovo possibili riunioni ed assemblee in presenza. Per tale finalità, nei prossimi giorni sarà emanato dal Comitato un avviso pubblico di livello provinciale per invitare tecnici ed esperti ad offrire la loro opera a titolo di volontariato per contribuire alla realizzazione di questo importante e nuovo esperimento di Urbanistica Partecipata;

Pubblicazione di una pagina Facebook dedicata a questo percorso già avviato, ma intralciato bruscamente dalla pandemia, per la condivisione – con i cittadini che possono collegarsi alla rete e vogliano dare un contributo – di idee, documenti, comunicazioni, proposte e questionari on line.

Il Comitato dei Garanti, in attesa che torni ad essere possibile la ripresa del progetto di SD, dà atto all’Amministrazione comunale di Teramo e la ringrazia per il suo appoggio espresso formalmente con una delibera della Giunta; fa appello a tutti i cittadini affinché questa fase provvisoria e ostativa possa essere comunque messa a frutto, tenendo viva l’attenzione su un’area archeologica la cui riqualificazione rappresenta lo specchio di un’idea di Città che attraverso questo progetto vorremmo far sorgere dai cittadini.

Teramo 12 dicembre 2020

Il Presidente del Comitato dei Garanti

Prof. Carlo Di Marco