CORONAVIRUS/ 277 NUOVI CASI, 12 MORTI

Coronavirus, sabato 12 dicembre. Oggi in Abruzzo 277 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 98 anni - 78 Aq, 54 Ch, 74 Pe, 66 Te, 5 residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento) su 4859 tamponi, 12 deceduti, 15567 guariti (+620), 15144 attualmente positivi (-355), 631 ricoverati in area medica (-16), 64 ricoverati in terapia intensiva (-2), 14449 in isolamento domiciliare. (f.f.)